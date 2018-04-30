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Уайлдер: Если Джошуа и его команда достаточно умны, то они примут этот бой

Деонтей Уайлдер
20:43 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Деонтей Уайлдер прокомментировал возможный бой против Энтони Джошуа.

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер выразил надежду, что Энтони Джошуа согласится на предложение в размере $50 миллионов гарантированно за бой с ним.

"Если Энтони Джошуа и его команда достаточно умны, то они примут этот бой. Мы не собираемся больше ждать. У них есть предложение — $50 миллионов и он получает половину гонорара, если доход превысит $100 миллионов. Это будут самые большие авансовые деньги, которые получал любой тяжеловес. Это слишком большие деньги и я знаю, что он не так глуп", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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