Хаттон: Бой Макгрегор - Мейвезер по правилам ММА превратится в фарс

Бывший британский боксёр Рикки Хаттон не верит в возможность проведения боя по правилам ММА между 12-кратным чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом UFC Конором Макгрегором.

«Я думаю, что этот бой превратится в фарс. Я думаю, что Мейвезер может только бегать по рингу. Он ведь не будет бороться с Конором, верно?

На мой взгляд, неправильно говорить, что поединок Конора и Флойда был абсолютной катастрофой. Но он не оправдал ожиданий. На мой взгляд, бой не принёс ничего хорошего боксу.

И это не только моё мнение, но и общественное восприятие увиденного. Поэтому повторный поединок не даст ничего хорошего обоим видам спорта. Флойд – замечательный боксёр с великолепной техникой, мастер защиты. Но они никогда ни от кого не убегал на ринге. Он никогда не вступал ни с кем в клинч, поэтому я не верю, что он может биться с Макгрегором по правилам ММА», — цитирует Хаттона The Daily Star.

В марте Мейвезер-младший подтвердил, что он готовится к выступлению в UFC. Американец сообщил, что он может сразиться с Макгрегором по правилам смешанных единоборств.