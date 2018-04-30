Промоутер Джошуа назвал сложности в организации боя с Уайлдером

Промоутер Эдди Хирн заявил о том, что собирается сделать новое финансовое предложение для Деонтея Уайлдера по встрече с его подопечным Энтони Джошуа.

"Я отправлю им новое предложение. Возможно, оно будет больше по гарантированному гонорару. Возможно, будет больший раздел в их пользу, а может, и то и другое.

Думаю, нужно пробовать именно сейчас, потому что я хотел бы, что этот поединок состоялся следующим. Я не могу просто согласиться на их предложение в 50 миллионов, потому что дела так не делаются. Я хотел встретиться с ними и поговорить о бое, но встречаться со мной никто не захотел.

Если мы не сможем заполучить себе Уайлдера, то, однозначно, мне бы хотелось, чтобы следующим противником стал Миллер. Мы бы организовали встречу на арене Барклайс-центра против Джаррелла Миллера.

WBA назначила нам Александра Поветкина официальным претендентом, но они, возможно, дадут нам право на исключение провести против Миллера добровольную защиту", - цитирует Хирна BoxingScene.com.