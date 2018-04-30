Гассиев готов провести бой с Усиком в Украине

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал травму Александра Усика и место проведения боя за звание победителя Всемирной боксерской суперсерии.

"Александр Усик сейчас является самым сильным боксером тяжелого веса, он олимпийский чемпион, чемпион мира без проигрышей. Он получил травму, желаю ему скорейшего выздоровления.

Бой перенесли. Конечно, я очень хочу, чтобы бой прошел в России, только из-за того, что очень много людей желают вживую посмотреть. Мой последний бой с Дортикосом был в Сочи, и, конечно, хочется, чтобы бои такого уровня проходили у нас: стены помогают, для болельщиков большой праздник. Семья может приехать, поддержать, друзья.

Если пройдет в Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь. Но, по сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом - и все", - заявил Гассиев в интервью Матч ТВ.