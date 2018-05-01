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Дэвид Хэй: Беллью не услышит финального гонга

Дэвид Хэй
13:25 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британец прокомментировал свой предстоящий поединок против Тони Беллью.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй уверен, что в предстоящем бою с Тони Беллью он одержит досрочную победу.

"Я буду полагаться на скорость, тайминг и точность. Возможно, победа придет не сразу, а в поздних раундах. Но это будет или нокаут, или технический нокаут, или остановка боя рефери. Может быть даже такое, что тренер Беллью решит выкинуть полотенце сам. Как бы то ни было, Тони не услышит финального гонга", – цитирует британца BoxingScene.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

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Новости спорта, Бокс, Дэвид Хэй, Новости бокса, Тони Беллью.
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