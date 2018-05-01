"Он не мог делать то, что могу я": именитый боксер - о Владимире Кличко

Тони Белью считает себя одним из самых опасных соперников для Дэвида Хэя.

При этом он считает, что умеет некоторые вещи, которые в ринге не удавались Владимиру Кличко.

"Я быстрее, чем кто-либо из его бывших противников, тот, кто может диктовать в ринге с ним свою волю, кто вынуждает его промахиваться и имеет достаточную плюху, чтобы перед зарубой он дважды подумал, надо ли ему это. Я не хочу сказать, что лучше всех, с кем он дрался, потому что он встречался с ребятами, которые намного круче меня. Тот же Владимир Кличко значительно лучше, но и он не мог делать то, что могу я", – приводит слова британца Press Association Sport.