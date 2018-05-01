Фьюри: Сейчас я чувствую себя лучше, чем в бою с Кличко

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) заявил, что готов триумфально вернуться в бокс после длительного перерыва. Слова бывшего чемпиона мира приводит Boxing Scene:

«Я дал миру бокса обещание, что восстановлю свое верховенство еще раз. Когда я сделаю это, то вы спросите, как мне это удалось. Но кроме того, что я хочу вернуться на вершину, я хочу сделать это легко.

Говорят, что когда у тебя что-то есть, то ты это не потеряешь. У меня этого в изобилии. Небольшой животик никому еще не навредил. Я слышал, что некоторым людям он даже нравится.

У меня было немного веса, который я должен был сбросить. Было весело и это даже напоминало игру – сбрасывать вес, но еще веселее было его набирать. Я планирую оставить его еще ненадолго – согнать хотя бы за неделю до боя.

Даже с весом в 170 килограмм моя острота все равно была со мной. Сейчас вес сошел и я стал выглядеть лучше. Разве я не выгляжу хорошо? Сейчас я чувствую себя даже лучше, чем тогда, когда дрался с Кличко. Сейчас я нашел то, что искал внутри себя. Вы увидите лучшего Фьюри, выдержанного Фьюри».

Свой первый бой за 2,5 года Фьюри проведет 9 июня в Манчестере. Соперник британца все еще остается неизвестным.