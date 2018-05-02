Головкин хочет завоевать все титулы в среднем весе

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин заявил, что хотел бы стать абсолютным чемпионом в среднем весе. Также спортсмен из Казахстана поделился ожиданиями от скорой встречи с Ванесом Мартиросяном.

"Это будет настоящая битва, и я не могу её проиграть. Но один удар может изменить всю жизнь, бокс — это не игра. Вообще, я готов сражаться с любым соперником. Я знаю свой стиль и свою мощь. Чувствую себя прекрасно. Моя цель — собрать все пояса в среднем весе, и не так и важно, кто будет моим соперником. Когда я выхожу на ринг, то я всегда знаю, что это мой день", — цитирует Головкина Boxingnews24.