Головкин - Альварес: организаторы подсчитали убытки от отмены боя

Организаторы реванша между казахстанским чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом потеряли около 250 миллионов долларов дохода, сообщает ESPN Deportes.

По информации издания, большего всего, кроме самих боксеров, пострадала промоутерская организация Golden Boy Promotions, телеканал HBO, комплекс MGM Grand и спонсоры, продвигавшие бой. Убытки коснулись также отелей, ресторанов и других заведений Лас-Вегаса.

Доход от продаж билетов в первой встрече боксеров составил около 27 миллионов долларов при том, что вместимость арены была больше, чем проданное количество билетов. На момент отмены реванша в кассах оставалось немного больше тысячи билетов.

Около 100 миллионов долларов ущерба получилось на продаже платных трансляций (PPV). В первом бою продажи составили 1,3 миллиона.

Кроме того, пострадала казна штата Невада, которая недосчитает 6 процентов налога от продажи билетов, которая в сентябре составила более 1,6 миллиона. Атлетическая комиссия не получит вознаграждения в виде 2 процентов от продаж, что в пересчете на деньги около 540 тысяч долларов.

Напомним, из-за обнаружения запрещенного вещества в оргнаизме Сауля Альвареса, его отстранили от боев, а Головкин 5 мая встретится с Ванесом Мартиросяном.