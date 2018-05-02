Тайсон Фьюри удивлен решением Джошуа отказаться от боя с Уайлдером на $50 млн

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который нацелился на возвращение на ринг 9 июня 2018 года в Манчестере, удивлён решением чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отказаться от предложенных $ 50 млн за бой против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«Это отличное предложение с финансовой точки зрения. Если Джошуа не устраивают $ 50 млн за поединок, то могу пожелать Энтони удачи в поиске контракта на $ 250 млн. Не знаю, что происходит, но дело явно не в деньгах», — сказал Фьюри ESPN.