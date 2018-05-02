Головкин - Мартиросян: прогноз букмекеров на бой

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанет Геннадий Головкин 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне проведет свой очередной бой. Соперником Головкина будет американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян.

По мнению букмекеров, казахстанский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Головкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,03. На успех американца – 20,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 59,0.