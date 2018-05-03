Боксер Фьюри планирует избивать "мешков" каждый месяц

"Фрэнк Уоррен давал мне обещания много раз, и я надеюсь и уверен, что он даст мне возможность часто боксировать, — сказал Фьюри во вторник на пресс-конференции в Лондоне. — Я собираюсь провести в этом году четыре или пять боев, может даже шесть... У Джо Луиса был период "ежемесячных мешков" (в период с 1939 по 1941 год Джо Луис провел 13 защит титула, одержав 12 досрочных побед; в ходе этой серии журналисты придумали клуб "Мешок месяца", в который начали записывать побежденных Луисом соперников — прим. ред.), и я хочу повторить это... Я хочу боксировать каждую неделю, если это возможно, но как минимум раз в месяц. Так что я думаю, мы легко можем устроить серию "ежемесячных мешков". За пять лет я провел четыре боя — это ужасно. Я много боксировал только в свой первый год в профессионалах, когда провел девять боев".

Напомним, что возвращение Фьюри на ринг после перерыва в более чем 2,5 года должно состояться 9 июня в Манчестере. Соперник экс-чемпиона по-прежнему не определен.