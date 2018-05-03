Промоутер оценил шансы на то, что бой Джошуа - Уайлдер состоится

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, надеется на то, что объединительный поединок с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером состоится и намерен продолжить переговоры с представителями американца. По оценке Хирна, вероятность того, что этот бой станет следующим для обоих чемпионов составляет 70 процентов.

«Его сторона очень активно рассказывала прессе о том, что происходит. У нас было несколько продуктивных контактов за прошедшие дни, — рассказал Хирн в интервью Sky Sports. — Переговоры продолжаются, и мы надеемся достичь соглашения».

По словам Хирна, предложение американской стороны в размере 50 миллионов долларов для Джошуа активизировало переговоры, но они не могут принять его, не ознакомившись с деталями. Хирн отправил свои вопросы команде американца в конце прошлой недели.

«У нас есть две или три недели на переговоры, — сказал промоутер. — Я не могу дать им ответ, принимаем мы их предложение или нет, пока они не ответят на несколько вопросов, — например, дата и место боя. Это важно для нас. Если это Англия, тогда вероятность принятия предложения намного больше. Какой канал будет транслировать? Что останется в нашем ведении? Так как Джошуа имеет спонсорские контракты с ведущими корпорациями. Если мы примем их предложение, а потом откажемся от боя. потому что нам не нравится что-то, мы будем выглядеть идиотами».

Хирн также рассказал, что в данные момент они рассматривают только два варианта следующего боя Джошуа: объединительный поединок с Уайлдером или обязательная защита титула WBA против российского боксера Александра Поветкина.

«Мы обязаны в следующем бою встретиться с Поветкиным, — напомнил Хирн о решении WBA назначить бой Джошуа-Поветкин. — Если мы встретимся с Уайлдером, Поветкин подождет. Подадим ли мы запрос о проведении добровольной защиты? Возможно. Удовлетворит его WBA? Возможно. Но, на самом деле, это Уайлдер или Поветкин. Мы обсуждаем бой с [Джаррелом] Миллером, но в основном мы ведем переговоры с Поветкиным, потому что он тот, с кем нам нужно встретиться, если боя с Уайлдером не будет. Джошуа заинтересован [в поединке с Уайлдером], но нам нужно многое прояснить. Я вернусь в США на этой неделе, и узнаю, ответят ли они на наши вопросы. Я действительно считаю, что есть хорошие шансы на то, что этот бой будет следующим».