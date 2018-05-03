Беллью: Хэя ждут последние 15 минут в карьере

5 мая в Лондоне пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе между почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью и экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэвидом Хэем. Беллью подчеркнул, что планирует завершить карьеру Дэвида Хэя за 15 минут.

«Хэй близок к концу карьеры, я — к новой главе. Он совершает ошибку, когда говорит мне наслаждаться 15-минутной славой. Это будет его пятнадцатиминутка, последние 15 минут в карьере. Я буду бороться за свою жизнь в субботу вечером, поскольку стоит мне совершить ошибку, и я окажусь в больнице», — приводит слова Беллью BoxingScene.