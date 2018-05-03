Соперник Ломаченко: Мой брат станет одним из лучших тренеров в мире

Xемпион WBA Хорхе Линарес объяснил, почему он выбрал своего брата в качестве тренера при подготовке к бою с Василием Ломаченко, который пройдёт 12 мая в Нью-Йорке.

«Я принял это решение, когда был в Японии со своим промоутером Акихито Хондой. Мой брат знает мою карьеру лучше, чем кто бы то ни было. Он знает все титулы, которые я выиграл, и все поражения, которые я потерпел. Карлос — второй лучший тренер в компании. Он продолжает учиться, и у него много таланта. Думаю, он станет одним из лучших тренеров в мире. Он желает стать лучшим», — приводит слова Линареса BoxingScene.