Президент WBC - о невиновности Альвареса

Президент WBC Маурисио Сулейман подчеркнул, что он рад тому, что последние тесты доказали непричастность Сауля Альвареса к умышленному употреблению кленбутерола.

«Я очень рад, что эта ситуация разрешилась. Все результаты тестов дали именно то, что WBC и я лично утверждали с самого начала: справедливость восторжествовала и всем стало понятно, что Сауль Альварес — чистый боксёр. Сейчас бой с Головкиным уже упущен, но, надеюсь, он состоится в сентябре. Нужно признать проблему в Мексике с мясом и содержащимся в нём кленбутеролом, и мы уже работаем с ВАДА над новым протоколом, а спортсмены впредь будут гораздо осторожнее с тем, что употребляют в пищу», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.