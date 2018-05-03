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Президент WBC - о невиновности Альвареса

Маурисио Сулейман
10:40 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Маурисио Сулейман прокомментировал последние допинг-тесты Сауля Альвареса.

Президент WBC Маурисио Сулейман подчеркнул, что он рад тому, что последние тесты доказали непричастность Сауля Альвареса к умышленному употреблению кленбутерола.

«Я очень рад, что эта ситуация разрешилась. Все результаты тестов дали именно то, что WBC и я лично утверждали с самого начала: справедливость восторжествовала и всем стало понятно, что Сауль Альварес — чистый боксёр. Сейчас бой с Головкиным уже упущен, но, надеюсь, он состоится в сентябре. Нужно признать проблему в Мексике с мясом и содержащимся в нём кленбутеролом, и мы уже работаем с ВАДА над новым протоколом, а спортсмены впредь будут гораздо осторожнее с тем, что употребляют в пищу», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Маурисио Сулейман, Новости бокса, Сауль Альварес.
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