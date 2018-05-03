Известный британский боксер будет помогать Тайсону Фьюри

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Рикки Хаттон будет помогать Тайсону Фьюри в его первом поединке после возвращения на ринг, сообщает BoxingScene. Хаттон присоединится к новому тренеру Фьюри Бену Дэвисону в углу.

"Бен и Тайсон знают, что я на сто процентов на их стороне. Если они хотят, чтобы я помогал им в углу, я готов", — подчеркнул Хаттон.

"Рикки — один из лучших боксёров в Великобритании, у него много общего с Тайсоном. У нас собралась отличная команда, так что мы с нетерпением ждём боя", — добавил Бен Дэвисон.