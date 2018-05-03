Дэвид Хэй - Тони Белью: когда смотреть бой-реванш

В субботу, 5 мая, промоутерская компания Эдди Херна Matchroom Boxing совместно с компанией Дэвида Хэя Hayemaker Promotions проведет вечер бокса в Лондоне (Англия) на "O2 Arena". Шоу устраивается ради реванша в супертяжелом весе Хэя с Тони Белью.

В марте прошлого года Хэй проиграл Белью техническим нокаутом в 11-м раунде (выброс полотенца из угла), дважды побывав на полу. Во многом та неудача Хэя связана с потерей мобильности в 6-м раунде из-за порванного ахилла.

Когда смотреть реванш: начало трансляции боя Хэй – Белью 2 в 00:00 в воскресенье (с 5 на 6 мая) по Киеву.