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Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
14:52 Сегодня Телеграф
Сегодня
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Дата и время боя Василий Ломаченко – Хорхе Линарес в США.

Один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Украинец – первый номер рейтинга боксеров второго полулегкого веса (до 58,967 кг) и чемпион WBO в этой весовой категории. Но бой против Хорхе Линареса из Венесуэлы пройдет в категории легкого веса (до 61,235 кг), в котором Ломаченко еще не боксировал. Линарес – чемпион WBA в легком весе.

Ломаченко – Линарес: когда бой. Поединок Ломаченко – Линарес станет кульминацией большого боксерского вечера в США и пройдет вечером в субботу, 12 мая. В Украине это будет ранее утро воскресенья, 13 мая. Ориентировочно, бой начнется в 06:00 утра по киевскому времени. Запланировано 12 раундов, но в последний раз соперник Ломаченко проходил всю дистанцию в 2014 году.

Ломаченко – Линарес: букмекеры. Котировки букмекеров на бой такие: победа Ломаченко 1.10, победа Линареса 7, ничья – 27. Как видим, украинец – явный фаворит боя. В последних боях соперники Ломаченко отказывались от боя после унижения в ринге. Многие эксперты подхватили шутку Васи и начали называть его Nomaschenkо: в боксе фраза "no mas" ("хватит") используется, когда боксер отказывается от продолжения поединка в перерыве между раундами.

Ломаченко – Линарес: андеркарт. На разогреве перед боем Ломаченко и Линареса состоится минимум шесть поединков, причем один из них – женский. Свой бой проведет непобежденная американка Микаэла Майер, которая уже дважды (а всего она провела в профи четыре боя) боксировала в андеркарте у Ломаченко. Все бои вечера бокса в Нью-Йорке 12 мая:

Микаэла Майер (США) – Бейби Нансен (Австралия) – 6 раундов по 2 минуты

Джамиль Херринг (США) – Хуан Пабло Санчес (Мексика) – 8 раундов

Фазлиддин Гаибназаров (Узбекистан) – Хесус Сильвейра (Мексика) – 8 раундов

Майкл Конлан (Великобритания) – Ибон Ларринага (Испания) – 8 раундов

Теофимо Лопес (США) – Витор Джонс Фрейтас (Бразилия) – 8 раундов

Карлос Адамс (Доминикана) – Алехандро Баррера (Мексика) – 12 раундов

Отметим, что Фазлиддин Гаибназаров – олимпийский чемпион Рио-2016 в весе до 64 кг, это будет его четвертый бой в профессионалах, предыдущие три он выиграл. Майкл Конлан – бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2015 года в любителях. Теофимо Лопес проиграл свой бой первого раунда на Олимпиаде-2016 и перешел в профессионалы, где выиграл подряд 8 поединков.

Ломаченко – Линарес: где смотреть. Вечер бокса в Нью-Йорке покажут как на pay-per-view каналах, так и на общедоступных. На данный момент известно, что трансляция будет на каналах ESPN (США), Panama RPC Channel 4 и Интер (Украина).

Боксерский поединок между чемпионом мира WBO во втором полулегком весе 30-летним украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии WBA в легком весе 32-летним венесуэльцем Хорхе Линаресом в прямом эфире покажет телеканал «Интер». Трансляция боя, который состоится на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, начнется в воскресенье, 13 мая, в 2 часа ночи по киевскому времени (повтор — в 7.00).

Перед эфиром (в 0.15) будет показан документальный фильм о Ломаченко — «Боксер года», который напомнит становление украинца как одного из лучших боксеров в своей весовой категории.

Отметим, что в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии boxrec Ломаченко занимает треть строчку, тогда как Хорхе Линарес идет на 36-м месте.

Напомним, что Украина занимает пятое место в рейтинге самых успешных стран в профессиональном боксе. Впереди – только США, Япония, Великобритания и Мексика.

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