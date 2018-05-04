Хэй – Беллью: прогноз букмекеров на бой

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй 5 мая проведет реванш с "почетным" обладателем титула WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью.

По мнению букмекеров, "Хэймейкер" является фаворитом поединка.

Так, на его победу компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,51. На успех его оппонента – 2,96. Ничья в данном противостоянии оценивается в 26,0.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая в Лондоне. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.