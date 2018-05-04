Тренер Усика рассказал, почему украинец готовился к финалу WBSS в Барселоне

Тренер украинца Александра Усика Сергей Ватаманюк объяснил, почему его подопечный готовился к финальному бою WBSS против Мурата Гассиева в Барселоне.

"Мы впервые полноценно поехали готовиться в Европу. Да, мы были у Владимира Кличко в тренировочном лагере в Австрии, но на этот раз мы полноценно самостоятельно поехали в Барселону, так как на данный момент в Украине прохладно (разговор состоялся, скорее всего, в марте-апреля – прим. ред.). У нас дружеские отношение с Антоном Кишенко, а у него есть свой зал в Барселоне, очень хороший зал. Поэтому наш выбор пал на Барселону.

Только в крузервейте все чемпионы мира согласились боксировать в этом турнире. Тем он и стал таким привлекательным. Не думаю, что кто-то из боксеров сюда приезжал за чеком или приедет за чеком. Эти ребята хотят войти в историю и объединить все пояса в тяжелом весе. Думаю, в этом есть интерес", – сказал Ватаманюк в интервью YouTube каналу Большой Куш.

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде, однако из-за травмы украинца бой перенесли на лето.