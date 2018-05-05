Дон Кинг: Проигрыш сделает Головкина только лучше

Известный боксёрский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы Ванеса Мартиросяна, считает, что поражение в одном из боксёрских поединков сделает чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина только лучше.

«В своём время Али говорил, что для звания чемпиона надо потерпеть поражение. В проигрыше нет ничего плохого, но только в том случае, если ты делаешь из этого выводы и возвращаешься на ринг более сильным. Проигрыш сделает Головкина только лучше — Геннадий станет более стойким. В свою очередь могу пообещать ему реванш, если он проиграет», — сказал Кинг Boxingscene.