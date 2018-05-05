МОК не нашла фактов коррупции в боксе на Олимпиаде-2016

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне высоко оценил работу Международной ассоциацией олимпийского бокса (АИБА).

"МОК будет всячески поддерживать АИБА в её стремлении осуществить кардинальные реформы. АИБА достигла хорошего прогресса в желании обновляться и продемонстрировала добрую волю. Мы понимаем, что для успешного осуществления глубоких преобразований, которые были начаты АИБА, требуется время, и мы готовы предоставить его в распоряжение АИБА и также оказать им всю нужную помощь", — сказал Бах.

Также в МОК не нашли подтверждения фактов коррупции и манипулирования результатами боёв со стороны судей в ходе Олимпиады 2016 года в Бразилии.