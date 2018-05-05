Боксер Беллью: Вес - это просто число

Сегодня, 5 мая, на лондонской O2Arena состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем и почётным чемпионом мира по версии WBC Тони Беллью. Беллью оказался легче Хэя на 4,5 килограмма, но уверен, что это не станет проблемой.

"Он тяжелее меня, но в этом никаких проблем. Вес — это просто число. Мне кажется, что он ненастоящий. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, с кем я столкнулся. Одно могу сказать точно, его 37-летнее тело не способно на то, что может делать моё", — приводит слова Беллью BoxingScene.