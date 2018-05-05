Дэвид Хэй: Беллью думает, что реванш - моя ошибка

Сегодня, 5 мая, на лондонской O2Arena состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем и почётным чемпионом мира по версии WBC Тони Беллью. Дэвид Хэй подчеркнул, что чувствует себя более готовым, чем к первому бою.

"Я знал, что буду легче, чем в прошлый раз, но я чувствую себя здоровым. Я убеждён, что я быстр, точен и на сто процентов готов к поединку. Я прошёл тренировочный лагерь намного лучше, чем раньше. Сейчас я могу делать то, чего не мог на протяжении долгих лет. Он думает что реванш — моя ошибка, но я уже не тот боец, с которым он дрался в первый раз", — приводит слова Хэя BoxingScene.