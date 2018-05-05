Кличко - Джошуа: о чем расскажут боксеры в документальном фильме
Новости спорта: 9 мая на телеканале ВВС выйдет документальный фильм о состоявшемся в апреле прошлого года на лондонском стадионе "Уэмбли" поединке между Владимиром Кличко и Энт
Напомним, что спустя год после фантастического боя оба боксера впервые встретились, и вновь на легендарном стадионе, чтобы принять участие в съемках картины. По словам создателей фильма, в ходе «блестящей и откровенной встречи» Владимир и Энтони расскажут, что на самом деле произошло на ринге в ту ночь.
"После того как Энтони Джошуа стал чемпионом мира, здорово получить такой привилегированный доступ к нему. Это был незабываемый бой, и теперь мы добираемся до услышать личные истории каждого из боксеров", - заявил один из авторов фильма Элисон Кирхэм.