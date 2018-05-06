Чемпионат мира по хоккею 2018

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Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя

Тони Беллью
02:56 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тони хватило пяти раундов в бою с Дэвидом, чтобы трижды отправить того в нокдаун.

На лондонской O2Arena завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя и почётного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью.

Хэй начал бой в спокойном темпе, работая первым номером. Беллью в свою очередь уходил в защиту. В третьем раунде боксёры вступили в жёсткий размен, в результате чего Хэй дважды оказывался на канвасе. В следующей трёхминутке Беллью осыпал Хэя атаками, а завершилось всё в пятом раунде. Сперва Тони отправил противника в тяжёлый нокдаун, а затем очередной атакой заставил рефери остановить поединок.

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Новости спорта, Бокс, Дэвид Хэй, Новости бокса, Тони Беллью.
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