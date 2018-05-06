Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя

На лондонской O2Arena завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя и почётного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью.

Хэй начал бой в спокойном темпе, работая первым номером. Беллью в свою очередь уходил в защиту. В третьем раунде боксёры вступили в жёсткий размен, в результате чего Хэй дважды оказывался на канвасе. В следующей трёхминутке Беллью осыпал Хэя атаками, а завершилось всё в пятом раунде. Сперва Тони отправил противника в тяжёлый нокдаун, а затем очередной атакой заставил рефери остановить поединок.