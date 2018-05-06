Усик - Гассиев: крутой промо-ролик к финалу WBSS
Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится в финале WBSS с Муратом Гассиевым, который владеет поясами WBA и IBF.
Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином был запланирован на 11 мая, но позже перенесен.
За два месяца до поединка, где определится сильнейший тяжеловес планеты, в сети появился крутой промо-ролик о двух доселе непобежденных чемпионах мира.
Яркое видео опубликовано на странице World best Boxing and MMA в Youtube.
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На видео показаны отрывки из тренировок обоих бойцов, а также наиболее эффектные моменты их боксерской карьеры - комбинации ударов и зрелищные нокауты.