Усик - Гассиев: крутой промо-ролик к финалу WBSS

Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином был запланирован на 11 мая, но позже перенесен.

За два месяца до поединка, где определится сильнейший тяжеловес планеты, в сети появился крутой промо-ролик о двух доселе непобежденных чемпионах мира.

Яркое видео опубликовано на странице World best Boxing and MMA в Youtube.

На видео показаны отрывки из тренировок обоих бойцов, а также наиболее эффектные моменты их боксерской карьеры - комбинации ударов и зрелищные нокауты.