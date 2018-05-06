Усик может сразиться с Тони Беллью

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью дал понять, что следующий поединок он намерен провести в привычной весовой категории, а не в супертяжелом весе.

По словам британца, он рассматривает варианты организации боя с Андре Уордом, Муратом Гассиевым или Александром Усиком.

"Это хорошее путешествие, но я не знаю, где оно продолжится дальше. Я выступаю в суперсерии каждый раз. Все мои поединки – это суперсерия. Усик, Уорд, Гассиев. Я продолжу побеждать, просто дайте мне кого-то из них", – цитирует британца BoxingScene.

Напомним, что минувшей ночью Тони Беллью за пять раундов нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.