Чемпионат мира по хоккею 2018

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"Уход на пенсию?": Дэвид Хэй прокомментировал поражение от Беллью

Дэвид Хэй
11:57 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта:

Минувшей ночью бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй потерпел сокрушительное поражение от Тони Беллью, уступив тому досрочно и трижды при этом побывав в нокдаунах. Тем не менее 37-летний боксёр не уверен, что на этом его карьера подошла к концу.

«Беллью работал в бою достаточно умно, я же не сумел с этим справиться. Я думал, что уже вошёл в ритм боя, но на самом деле это было не так. Уход на пенсию? Не знаю, для начала мне нужно посмотреть видео боя и понять, что я делал неправильно.

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У Тони получился хороший бой, а у меня нет. Возможно, если я вернусь, мне удастся выступить лучше», — приводит слова Хэя Boxingnews24.

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Новости спорта, Бокс, Дэвид Хэй, Новости бокса, Тони Беллью.
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