Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Фьюри: Готов нокаутировать Беллью в первом раунде

Тайсон Фьюри
08:41 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Британский боксер высказался о бое между соотечественниками Дэвидом Хэем и Тони Беллью

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал итоги поединка между Дэвидом Хэем и Тони Беллью и отреагировал на вызов со стороны второго на бой.

«Мне было жаль Хэя. После всего, через что мы прошли, мне было просто его жаль. Тони Беллью был хорош на ринге, придерживался своего плана, но Дэвид был просто расстрелян ударами. Мне нравится Беллью, но он не может победить меня в боксе. Как думаете, как много времени продержится Беллью в бою со мной?

Я думаю, он мог бы бить меня обеими руками, а я держал бы свои руки за спиной. Он слишком стар, и он устал бы после пяти или шести ударов. Если ты меня слышишь, то я готов нокаутировать тебя в первом раунде, а потом ты получишь от меня работу чистильщика обуви», — сказал Фьюри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

"Уход на пенсию?": Дэвид Хэй прокомментировал поражение от Беллью Головкин: Я вернулся и готов драться с кем угодно Головкин - Мартиросян: полное видео боя

Последние новости

Оккупанты 80 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе Ученые: люди завышают количество своих друзей ЧМ по хоккею: Швейцария обыграла Словакию, Финляндия не заметила Латвию
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
02 Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
03 Денисов: Терять чемодан с премиальными обидно
04 "Барселона" и "Реал" не выявили победителя
05 Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на ЧМ-2018 по хоккею
Новости сегодня
09:38 Как выглядит квартира, которую постоялец не убирал 12 лет (Фото)
09:32 Алиев: Судьи начинают убивать футбол
09:30 Главные секреты красоты и питания Меган Маркл
09:20 Грузия получила прогноз кредитных рейтингов
09:20 Украинские стрелки завоевали ещё три медали на ЧМ среди паралимпийцев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
Новости: Джонсон: Отказ от программы по иранскому атому будет ошибкой
Джонсон об отказе от иранского атома
Новости: Пассажиропоток Харьковского аэропорта с начала 2018 увеличился на 20%
Пассажиропоток Харьковского аэропорта с начала 2018 увеличился на 20%
Новости: Рецепт дня: витаминный болгарский салат
Рецепт дня: витаминный болгарский салат
Добавить комментарий
0