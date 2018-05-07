Линарес: Сдаться Ломаченко?

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) подчеркнул, что не намерен сдаваться ни при каких обстоятельствах в поединке против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО). Слова венесуэльца передает BoxingScene.

«Сдаться? Да ни за что! Никогда этого не сделаю. Вокруг Ломаченко много шумихи, ведь несколько его соперников отказались от продолжения боя. Но я-то сделан из другого теста. И вам это отлично известно!»

Бой Ломаченко – Линарес состоится в ночь с 12 на 13 мая. На кону поединка будет стоять пояс WBA в легком весе. Таким образом, украинец может стать чемпионом мира в третьем дивизионе.