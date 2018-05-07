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Джошуа рассказал, какова вероятность проведения боя против Уайлдера

Энтони Джошуа
21:41 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британский боксер Энтони Джошуа рассказал какова вероятность проведения поединка против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IБО британец Энтони Джошуа считает, что бой против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера таки состоится в 2018 году, а команды боксеров находятся на заключительной стадии переговоров.

"Бой с Уайлдером состоится уже в этом году. Вероятность этого около 95%. Я действительно заинтересован в предложении Уайлдера. Считаю, дальше нет никакого смысла обсуждать финансовую сторону вопроса. Но, как говорится, дьявол в деталях. Я ведь не из тех, кто готов просто продать свои титулы.

Сторона Уайлдера хочет заполучить контроль над ситуацией. Я хочу драться в Великобритании, а они хотят сделать бой в США. Вероятно, бой состоится в конце года. У нас есть время на переговоры. Поверьте, мы полностью сконцентрированы на том, чтобы договориться", – приводит слова Джошуа издание Sky Sports.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн заявил, что вероятность боя его клиента против Деонтея Уайлдера равна 70%.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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