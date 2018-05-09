Шатерникова - о бое Ломаченко - Линарес

Экс-чемпионка мира, а ныне вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины Алина Шатерникова в интервью Luckypunch.net проанализировала будущего соперника Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Хорхе Линареса (44-3, 27 КО). Шатерникова считает, что венесуэльцу важно выбрать правильную тактику на бой против украинца:

«Предстоящий бой у Василия будет уже в третьей весовой категории, 61 кг. Соперник Линарес, и думаю, что для Ломаченко это не будет какой-то легкой прогулкой. Линарес даст конкурентный бой. Мне будет интересно посмотреть, насколько Хорхе и его команда смогут выработать стратегию на противостояние против, на мой взгляд, идеального боксера. Стратегия и ее реализация будут играть немаловажную роль. Сможет ли Линарес не попасть в список боксеров, которых Василий ломал психологически, и которые просто отказывались дальше продолжать с ним бой.

Каждый раз, когда я смотрю Васины бои, есть трепет, ведь я понимаю, что в ринге я вижу гения. Да, это моя субъективная оценка.

Зачем Линаресу этот бой? Для боксер, у которого основной мотивацией являются не деньги, а спортивный интерес, спортивный успех и спортивный Олимп, бой с Ломаченко является определенным тестом, определенным испытанием. Это возможность доказать самому себе, что я могу быть круче, лучше Ломаченко. Но я говорю это с точки зрения атлета, ведь сильный соперник – это всегда мегамотивация для истинных спортсменов, которые хотят побеждать. Я не читала интервью Хорхе, где он объясняет, почему он принял этот вызов. Но если он этот вызов принял, зная, в какой форме ему нужно подойти к поединку, чтобы не закончить его в углу своего ринга или на настиле, то нужно отдать ему должное уважение. Линарес понимает, что если ему удастся пройти такого боксера, как Василий Ломаченко, то он может остаться в истории бокса.

Какой шанс у Линареса не закончить бой досрочно, сказать очень сложно. Бой будет проходить в дивизионе 61 кг, это новая для Васи категория. Линарес визуально выглядит мощнее, чем Ломаченко. Не могу ничего сказать, пропустит ли удар Линарес, хорошая ли у него «держалка». Мне кажется, что это настолько индивидуально, и здесь нельзя проводить какие-то аналогии или делать предположения.

Важную роль в этом бою будет играть та тактика, которую выберет Линарес против боксера с высочайшей скоростью работы рук; против боксера, который читает всех своих соперников. Васин компьютер – его голова – работает настолько высокотехнологично, что он может предвидеть действия своих соперников. Линаресу придется противостоять боксеру, который способен работать в рваном темпе, который может работать точными одиночными ударами. Ломаченко разнообразен настолько, что трудно предположить и просчитать, каким он будет в каждом раунде. Василий умеет меняться и умеет в раундах быть разным – разная работа рук и ног, а также скорость. Он может неожиданно взорваться, и его комбинация может состоять из энного количества ударов. Всему этому Линаресу нужно будет противостоять. Тут должна быть идеальная физическая подготовка. Функционально Линарес должен быть готов на самом высоком уровне. Но кроме функционалки, должна присутствовать тактика, боксерское мышление и реализация этой тактики в ринге. Часто команды боксеров нарабатывают тот или иной план «А» или план «Б». Но реализовать эти планы в ринге сложно, потому что твой соперник в ринге может просто не дать это сделать. И тут все зависит о твоей настойчивости, от того, как ты ментально подходишь к этому бою».