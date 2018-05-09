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Владимир Кличко рассказал о допинге в боксе

Владимир Кличко
15:29 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Украинский боксер считает, что спорт должен быть чистым

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своем отношении к спортсменам, использующим допинг.

"Тут было много и дыма, и огня. Если мы оглянемся назад, то увидим, что многие всеми любимые спортсмены использовали допинг. При этом они представляли определенные страны. Конечно, такое происходило со спортсменами из многих государств, но я говорю о тенденциях, о некой системе, а не о разовых случаях.

Использование допинга – это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта. Спорт – это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.

Ведь это конкуренция между странами за место в первой пятерке или десятке в олимпийском зачете. Каждая страна хочет произвести впечатление, хочет выступить достойно. И спортсмены в данном случае представляют государства. Чем больше медалей, тем лучше страна. Есть разные виды спорта. Возьмем, к примеру, бег. Да, вы показали в беге лучший результат посредством допинга. Ну хорошо. Рано или поздно вас поймают на использовании допинга.

В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе все может закончиться трагедией.

Конечно, за последние годы ВAДA сделало многое, и они улучшают свою систему. Все спортсмены должны проходить допинг-контроль. Быть чистым – моральное обязательство каждого атлета", – приводит слова Кличко Deutsche Welle.

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Допинг, Новости бокса.
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