Линарес: Ломаченко маленький, это может сыграть с ним злую шутку

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) прокомментировал предстоящий бой с Василием Ломаченко.

«Я очень много анализирую себя. У меня есть зеркало дома и оно не просто для того, чтобы посмотреть, во что я оделся. Я хочу посмотреть в него и увидеть, кем стал.

Я говорю себе: «У меня есть шанс или нет?». Вы всегда должны быть честны перед собой. Я чувствую, что сейчас лучший момент моей карьеры.

Я знаю, с кем нужно проводить бои и совершенно ясно понимаю, что могу победить.

Лучшее, что могу сказать про бой Ломаченко – Ригондо: «Я уснул и перестал смотреть». Это не была вина Ломаченко, Ригондо заставил его показать плохой бой. Но у Василия было больше преимуществ, поэтому он уничтожил Ригондо.

Теперь Ломаченко на месте Ригондо, он маленький, это может сыграть с ним злую шутку.

Ломаченко знает, зачем ему этот бой. Я не просто боксер», – сказал Линарес.