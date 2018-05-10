Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который больше не работает с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщил, что его бывший подопечный всё же может провести бой против чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко.

«Когда мы работали с Мэнни, то он говорил мне о желании сразиться с Василием — вместо Лукаса Матиссе Пакьяо хотел драться летом 2018 года с Ломаченко. Мы обсуждали этот вопрос с Анатолием Ломаченко, но он предпочёл сначала провести для сына бой в 135 фунтах — такой у него методичный подход. У Мэнни есть определённые трудности в выборе соперников, поскольку вокруг него слишком много советников, но шансы на бой Пакьяо — Василий Ломаченко ещё есть», — сказал Арум Boxingscene.