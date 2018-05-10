Сергей Ковалев определился со следующим соперником

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт свой следующий бой 4 августа в Атлантик-Сити против непобеждённого претендента на титул Элейдера Альвареса, сообщает BoxingScene.

Изначально Ковалёв должен был проводить защиту титула против Маркуса Брауна, однако тот выбыл из списка претендентов из-за проблем с законом, связанным с его бывшей девушкой.

Альварес должен был встретиться с Адонисом Стивенсоном, однако в очередной раз этот бой не состоялся, и Стивенсон выбрал себе в оппоненты Баду Джека.