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Сергей Ковалев определился со следующим соперником

Сергей Ковалев
07:41 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Ковалева

Новости спорта: Сергей Ковалев проведет свой следующий бой летом.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт свой следующий бой 4 августа в Атлантик-Сити против непобеждённого претендента на титул Элейдера Альвареса, сообщает BoxingScene.

Изначально Ковалёв должен был проводить защиту титула против Маркуса Брауна, однако тот выбыл из списка претендентов из-за проблем с законом, связанным с его бывшей девушкой.

Альварес должен был встретиться с Адонисом Стивенсоном, однако в очередной раз этот бой не состоялся, и Стивенсон выбрал себе в оппоненты Баду Джека.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес.
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