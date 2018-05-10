Юбэнк - первый кандидат на замену Гроувза в финале WBSS

Один из организаторов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), промоутер Калле Зауэрлянд подчеркнул, что в финале турнира британский боксёр Крис Юбэнк может заменить Джорджа Гроувза, получившего травму. Юбэнк покинул турнир на полуфинальной стадии.

"Мы не станем переносить финал на несколько месяцев. В этом основной принцип турнира. Турнир намного важнее, чем любой из его участников. Сейчас мы прорабатываем варианты, среди которых как выступление Гроувза, так и ситуация без него. Мы не можем ждать вечно. Возможно, мы воспользуемся правилось проигравшего счастливичка. Смит против Юбэнка — отличная вывеска. Мы хотели провести финал 2 июня, но перенесли из-за травмы Гроувза. Финал должен пройти не позднее июля. Юбэнк — первый кандидат на замену Гроувза", — приводит слова Калле Зауэрлянда BoxingNewsOnline.