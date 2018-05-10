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Бокс. Промоутер Паркера рассчитывает на скорый реванш с Джошуа
16:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Дэвид Хиггинс хочет побыстрее организовать бой-реванш Энтони Джошуа - Джозеф Паркер.

Дэвид Хиггинс, промоутер экс-чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера рассчитывает, что его подопечный сумеет добиться права на матч-реванш с Энтони Джошуа в течение ближайших двенадцати месяцев.

"Мы будем использовать ту же тактику, что и раньше: часто проводить бои, платить взносы в санкционирующие организации и побеждать соперников. И через год Джозеф снова будет первым номером рейтинга. Никакого колдовства, никаких закулисных сделок. Просто договариваешься с сильными соперниками, побеждаешь и возвращаешь себе свои позиции. Думаю, весь мир хочет снова увидеть бой Паркера против Джошуа", — заявил промоутер в интервью Newshub.co.nz.

Хиггинс также считает, что хорошее выступление Паркера в бою против Джошуа испугало многих потенциальных соперников. "Когда у Паркера был титул, они бросали нам вызов каждый день. Теперь все хранят радиомолчание. Многие известные боксеры, вызывавшие Джозефа Паркера, теперь замолкли. Сейчас нам приходится бегать за ними. Ни один соперник больше не обращается к нам — это о многом говорит", — сказал он.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса, Энтони Джошуа - Джозеф Паркер.
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