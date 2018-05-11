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Линарес: Я здесь для того, чтобы победить Ломаченко

Хорхе Линарес
10:44 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Линареса

Новости спорта: Хорхе Линарес считает, что ему по силам справиться с Василием Ломаченко.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Хорхе Линарес подчеркнул, что собирается победить украинского боксёра, чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко. Бой состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

"Я голоден до побед, хочу сохранить титул чемпиона мира. Это поединок на высоком уровне, и он очень важен для карьеры, так что собираюсь доказать, что Ломаченко не является непобедимым бойцом. Он должен увидеть мою уверенность в себе, и я знаю точно, что могу уйти с победой. Я здесь для того, чтобы победить", — приводит слова Линареса BoxingScene.

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