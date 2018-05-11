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Владимир Кличко: Решение об уходе было самым сложным в моей жизни

Владимир Кличко
14:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о причинах, по которым он не согласился на бой-реванш с Энтони Джошуа.

"То, как я действовал в боксе, находило отражение в моей жизни. Я всегда должен был быть уверен, что всё находится на своих местах. Я знал, что мои акции даже выросли после поражения по какой-то странной причине, но решение об уходе было самым сложным в моей жизни.

В течение 27 лет я занимался этим, а потом просто осознал, что нужно заканчивать. Я сказал себе, что нужно принять решение, и в один день я был готов согласиться на реванш, однако на следующий день я уже сказал себе подождать с этим. Нужно быть честным с самим собой и понимать, что нужно", — приводит слова Владимира Кличко Daily Express.

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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