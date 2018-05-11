Владимир Кличко: Решение об уходе было самым сложным в моей жизни

"То, как я действовал в боксе, находило отражение в моей жизни. Я всегда должен был быть уверен, что всё находится на своих местах. Я знал, что мои акции даже выросли после поражения по какой-то странной причине, но решение об уходе было самым сложным в моей жизни.

В течение 27 лет я занимался этим, а потом просто осознал, что нужно заканчивать. Я сказал себе, что нужно принять решение, и в один день я был готов согласиться на реванш, однако на следующий день я уже сказал себе подождать с этим. Нужно быть честным с самим собой и понимать, что нужно", — приводит слова Владимира Кличко Daily Express.