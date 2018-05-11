Де Ла Хойя сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Легендарный боксер, чья компания Golden Boy Promotions представляет действующего чемпиона WBA, высоко оценил Ломаченко перед боем. Однако Де Ла Хойя уверен, победу одержит именно Линарес, и она поможет ему подняться на новый уровень.

«Хорхе зарекомендовал себя как лучший боксер в легком весе, побеждая на своем пути всех соперников. Однако победа в субботу позволит ему подняться на совершенно другой уровень», — сказал промоутер в интервью Boxing Scene.

«Все прекрасно понимают, что Ломаченко — один из лучших боксеров в мире. Но ему ни разу не приходилось встречаться на ринге со столь высокими и сильными оппонентами как Хорхе. Уверен, Линарес сохранит чемпионство WBA».

Бой между Ломаченко и Линаресом состоится в ночь с 12-го на 13-е мая. На территории Украины в прямом эфире поединок покажет телеканал Интер (начало – в 3:30 по киевскому времени).