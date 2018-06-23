Постол: В этом бою я хочу вернуться в обойму топ-боксеров

23 сентября в Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в первом полусреднем весе между Джошем Тэйлором и экс-чемпионом мира по версии WBC Виктором Постолом.

На кону встречи будет стоять пояс по версии WBC Silver. Победитель боя станет официальным претендентом на титул полноценного чемпиона мира. В преддверии противостояния Постол поделился ожиданиями от противостояния, отдав должное сопернику.

«Когда он принял бой со мной, я очень удивился. Ведь у него всего 12 боёв на профессиональном ринге, но он всё же решил себя проверить в поединке с экс-чемпионом мира. Но это то, что заставляет меня уважать его. Уверен, у него есть необходимая мощь, чтобы принять такой бой. Но, сражаясь со мной, он рискует.

На данный момент моя цель — вернуться в обойму топ-боксеров. Прошло уже два года с момента поражения от Кроуфорда. В той неудаче нет ничего постыдного, горжусь, что выстоял с Теренсом весь бой. После той встречи он уничтожал всех соперников", — приводит слова украинца Sky Sports.