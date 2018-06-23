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Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо

Малиновский - Оробьйо
20:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Рефери по настоянию доктора остановил бой после окончания пятого раунда

Обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе 30-летний Олег Малиновский (22-0, 6 КО) и 32-летний колумбиец Веллингтон Оробьйо (19-3, 16 КО), зарядили неимоверный бой. Малиновский, который всегда ведет в ринге шахматную партию, стараясь перебоксировать соперника, тут показал настоящий мексиканстайл, с жесткими ударами, цепкими сериями и стараниями закончить бой нокаутом. Веллингтон показал себя хитрым бойцом, который умело уходил от неприятностей, наклоняясь вперед, используя любой предлог, чтобы показать, что против него ведется грязная борьба.

Впрочем, ударная мощь, которую Олег накапливал на голове и корпусе Оробьйо уже начала сказываться к концу пятого раунда. Олег бы закончил бой нокаутом, но рассечение левой брови Веллингтона вынудила рефери Вадима Лавренца, по настоянию доктора Дехтярева Юрия, остановить бой, после окончания пятого раунда.

Самый лучший бой по интриге и зрелищности.

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Новости спорта, Бокс, Малиновский - Оробьйо, Новости бокса, Олег Малиновский.
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