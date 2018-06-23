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Малиновский прокомментировал свою зрелищную победу в бою с Оробьйо
Новости спорта: Украинский боксер прокомментировал победу над колумбийцем Оробьйо
Обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе 30-летний Олег Малиновский (22-0, 6 КО) прокомментировал для Sport.ua победу над колумбийцем Веллингтоном Оробьйо (19-3, 16 КО).
«Я очень рад, что сумел доставить удовольствие своим болельщикам, и постараюсь доставлять его все время яркими победами и зрелищным боксом в ринге. Спасибо большое за то, что вы приходите за нас болеть, поддерживаете, задаете интересные вопросы, на которые мы с удовольствием отвечаем и стараемся всеми силами не разочаровать вас».
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