Малиновский прокомментировал свою зрелищную победу в бою с Оробьйо

Обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе 30-летний Олег Малиновский (22-0, 6 КО) прокомментировал для Sport.ua победу над колумбийцем Веллингтоном Оробьйо (19-3, 16 КО).

«Я очень рад, что сумел доставить удовольствие своим болельщикам, и постараюсь доставлять его все время яркими победами и зрелищным боксом в ринге. Спасибо большое за то, что вы приходите за нас болеть, поддерживаете, задаете интересные вопросы, на которые мы с удовольствием отвечаем и стараемся всеми силами не разочаровать вас».