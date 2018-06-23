Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве

30-летний обладатель титула WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (8-0, 5 КО) провел бой с 33-летним колумбийцем Хосе Луисом Прието (26-4, 17 КО).

Денис выехал в зал на коне, в красных шароварах, завернувшись в украинский национальный флаг, и под козацкий марш.

Беринчик предстал в новой ипостаси, показав отличный уровень бокса, стиль Пикабу, работу ног, стремительность перемещений относительно соперника. Реально мы видели нового Беринчика, который вёл шахматную партию, но вместо того, чтобы бить фигуры соперника, разгружал острые, акцентированные и быстрые удары по всему сопернику. В дальнейщих раундах интрига пропала. Беринчик доминировал полностью. Прието пытался выстоять и иногда отвечать, а Денис просто веселился в ринге.

В итоге — победа украинца техническим нокаутом в 6-м раунде.

Напомним, в последнем поединке Беринчик победил филлипинца Аллана Валлеспина техническим нокаутом в шестом раунде.