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Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC

Виктор Постол
06:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Виктор Постол не смог победить шотландца Джоша Тейлора.

В Глазго (Шотландия) завершился бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул WBC, в котором сошлись украинец Виктор Постол и Джош Тейлор из Шотландии.

Бой завершился победой по очкам - решением судей - Тейлора, трансляцию поединка провел телеканал 2+2.

Поединок проходил в приблизительно равной борьбе, с острыми ударами со стороны обоих боксеров. Также стоит отметить, что украинец побывал в нокдауне в 10-м раунде и концовку поединка провел гораздо менее активно, по сравнению с соперником. Тем не менее он смог выстоять до конца 12-го раунда.

В итоге, единогласным решением судей победу одержал Тейлор, который остается непобежденным боксером на данный момент. Именно он теперь проведет бой за титул чемпиона WBC.

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Новости спорта, Бокс, Виктор Постол, Джош Тейлор, Новости бокса.
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