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Беринчик прокомментировал зрелищную победу над Прието в Киеве

Денис Беринчик
13:14 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Денис Беринчик прокомментировал свою победу над испанцем Прието.

Украинский боксер Денис Беринчик прокомментировал свою победу над Хосе Луисом Прието.

"Хочется свои кондиции раскрывать к концу раунда и выполнять план на бой. С тренером работаем 12-15 раундов, настраиваемся на полную дистанцию. Обидно, когда собираешься выкатывать на финальные раунды, увеличивать темп, только настроишься, а соперник говорит "стоп".

Боем недоволен, так как я устал, многое не получалось, я пропускал после своих атак. Я не доволен своей работой. Почему мне быть довольным, если мне предстоит еще много работы. Недовольство может быть из-за того, что я дома отсидел полгода, не боксируя. Давайте еще посидим полгода, так и 40 лет скоро. Отлично развивается карьера…

С Сергеем Ватаманюком мы расстались, потому что он оказался некомпетентен в своих вопросах. Он мог на полгода пропасть, пытался совмещать тренерскую и менеджерскую работу. Теперь он мною уволен. Правда, пытается найти подводные камни, портит настроение в команде.

 Сейчас тренируюсь с Станиславом Григоруком. Мы с ним знакомы давно, он тренирует Олега Малиновского и я со стороны наблюдал за их работой. Сейчас мы много поменяли в тренировочном процессе, добавили много нового. Почти все переписали в подготовке", – сказал Беринчик в интервью Luckypunch.net

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