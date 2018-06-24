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Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика

Мурат Гассиев
15:19 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Россиянин уверен, что место боя не станет для него преимуществом

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) не хочет, чтобы финальный бой WBSS против украинца Александра Усика (14-0, 11 КО) превратился в политическое противостояние. Об этом россиянин сообщил в интервью BoxingScene.

«Профессиональные спортсмены должны быть готовы выступать там, где скажут организаторы. И если организаторы решат, что бой пройдет в Киеве, Берлине или на Луне — я буду готов отправиться туда. Уверен, что Усик ответил бы точно так же.

Мне действительно не нравится, что нашему бою пытаются придать политический подтекст и этим создать трения. Мы спортсмены, а не политики, и не надо нас втягивать в какие-то противостояния. Мы выясним, кто из нас лучше боксирует, а потом пожмем друг другу руки. Думаю, что на Олимпийском стадионе Усика будут поддерживать так же, как и меня».

Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. Команда украинца изначально выступала против поединка на территории соперника, но по итогам переговоров отказалась от своей позиции. Тренер россиянина Абель Санчес признался, что был уверен в желании Усика избежать этого боя.

Боксеры точно проведут реванш, но уже за пределами России.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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